Zonguldak Merkezinde Alkollü Şahıs Yerde Yatarken Ekipler Harekete Geçti - Son Dakika
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Zonguldak Merkezinde Alkollü Şahıs Yerde Yatarken Ekipler Harekete Geçti

Zonguldak Merkezinde Alkollü Şahıs Yerde Yatarken Ekipler Harekete Geçti

Zonguldak'ın merkezinde aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda baygın bir şekilde yatan Metin A.'yı uyandırmak için polis ekipleri harekete geçti. Uyanmayan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi ve ambulansla Soğuksu Polis merkezine götürüldü.

29.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:14
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Zonguldak'ın merkezinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Olay; saat 19.45 sıralarında merkeze bağlı Ayyıldız Kavşağı mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Metin A. aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek Metin A.'yı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayan alkollü şahıs için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran Metin A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan Metin A., polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa güçlükle alındı.

Ambulansta yapılan işlemlerin ardından ekiplere zorluk çıkartan Metin A. Soğuksu Polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak Merkezinde Alkollü Şahıs Yerde Yatarken Ekipler Harekete Geçti - Son Dakika

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