Zonguldak'ta alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devrim Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı.

Olay, E.Ü 'nün aracıyla seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen E.K. idaresindeki 67 AAT 049 plakalı motosiklete yan tarafından çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle E.K kullandığı motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk etti. E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yapılan alkol testinde E.Ü.'nün 227 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK