Zonguldak'ta Apartman Yangını: Mahalleli Sokaklara Döküldü

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Zonguldak'ta apartmanın 3'üncü katı alevlere teslim oldu

Çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlı Meşe Sokak üzerinde üç katlı binanın en üst katındaki 70 yaşındaki Muzaffer K.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Yangını fark edenler Muzaffer K.'yı evden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enerji ve doğalgaz firmalarının yetkilileri olay yerinin gaz ve elektrik akışını kesti. İtfaiye erleri tarafından başlatılan söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Dumandan etkilenen Muzaffer K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mahalle sakinlerinin bir kısmı balkonlarından bir kısmı ise sokağa çıkarak yangını izledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, yangına müdahale edildiği sırada kontrollü sağlandı.

Yangını söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.