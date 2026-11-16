Zonguldak\'ta asayiş toplantısına Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü katıldı

Zonguldak'ta asayiş toplantısına Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katıldığı toplantıda il genelindeki durum ve alınacak tedbirler görüşüldü.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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