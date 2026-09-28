Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısına jandarma ve emniyet katıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Toplantıya Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı; yürütülen çalışmalar ve tedbirler değerlendirildi.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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