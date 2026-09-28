Zonguldak\'ta asayiş ve güvenlik toplantısına jandarma ve emniyet katıldı.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.