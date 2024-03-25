Zonguldak\'ta Bahis Oyunlarıyla Dolandırılan Kişi 8 Bin 500 TL Zarara Uğradı

3.Sayfa

Zonguldak'ta sosyal medya sitesindeki bir sayfada bahis oyunları ile para kazandırıldığı, VIP grubuna alınarak para kazandırılacağı vadedilen kişi, 8 bin 500 lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre A.Ö., H.D. ve M.Y. isimli üç şüpheli, Facebook adlı sosyal medya sitesinde S.Y. sayfa adıyla bahis oyunları ile para kazandırılacağına dair paylaşımlar yaptı. Zonguldak'ta yaşayan H.K. da bu paylaşımları görünce 2022 yılının Mart ayında sayfaya üye oldu.

Şüpheliler, bir süre sonra H.K.'ya sayfanın VIP grubuna alındığına dair mesajlar gönderdi. İletişim kurabilmesi için de A.Ö.'ye ait cep telefonu numarasını iletti. H.K. ile iletişime geçen şüpheliler, para göndermesi halinde adına bahis oynanarak para kazanacakları vaadinde bulundu.

Söz konusu vaade inanan H.K., H.D.'ye ait banka hesabına çeşitli miktarlarda toplamda 8 bin 587 TL para gönderdi. Ancak daha fazla para talep edilmesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Şüpheliler ile yazışmalarının çıktılarını alan H.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade tutanakları, görüşme kayıtları, banka kayıtlarını delil saydı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2022 yılının Eylül ayında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi.

İfadelerinde ise H.K.'yı dolandırmadıklarını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlıktan faydalanan 3 şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Paranın gönderildiği hesabın H.D.'ye ait olduğu, gelen paraları M.Y.'ye aktardığı, M.Y.'nin de tekrar H.D.'nin başka bankadaki hesabına aktardığı, daha sonra bu paranın A.Ö.'ye ait elektronik para kuruluşundaki hesabına aktarıldığı tespit edildi.

H.D. ve M.Y.'nin her ne kadar birbirlerini tanımadıklarını söyleseler de yapılan incelemelerde aralarındaki iletişimi gösteren tespitlerle suçtan kurtulmayı gözeten inkara dayalı savunmalarına itibar edilemeyeceğine yer verildi.

Öte yandan şüphelilerin; H.K. tarafından gönderilen 8 bin 587 TL'yi tazmin suretiyle giderdikleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıklarına da iddianamede yer verildi.

H.D., M.Y. ve A.Ö.'nün önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK