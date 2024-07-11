Zonguldak'ta Belçika'dan uyuşturucu getiren şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Belçika'dan uyuşturucu getiren şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir şüphelinin Belçika'dan aracıyla uyuşturucu getirdiği bilgisini aldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 15 gram esrar, 3 adet sarma kağıdı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

11.07.2024 08:47
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Zonguldak'ta Belçika'dan aracıyla uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gökçebey ilçesinde bir şüphelinin yaklaşık bir hafta önce Belçika'dan aracıyla uyuşturucu getirdiği bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin aracı ile üzerinde arama yaptı. Aramada 15 gram esrar, 3 adet sarma kağıdı, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli; ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Belçika'dan uyuşturucu getiren şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Belçika'dan uyuşturucu getiren şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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