Zonguldak'ta Belçika'dan uyuşturucu getiren şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

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Zonguldak'ta Belçika'dan aracıyla uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gökçebey ilçesinde bir şüphelinin yaklaşık bir hafta önce Belçika'dan aracıyla uyuşturucu getirdiği bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin aracı ile üzerinde arama yaptı. Aramada 15 gram esrar, 3 adet sarma kağıdı, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli; ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK