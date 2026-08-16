Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Celal Can Er öldü.

Zonguldak'ta iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki Celal Can Er hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak üzerinde yaşanan olayda Celal Can Er ve şüpheli Y.E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Y.E.C.'nin bıçakla yaraladığı Er, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanan zanlı, polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Y.E.C. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Can Er'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Adliye, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

00:02
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 01:08:14. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.