Zonguldak'ta bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

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Kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm atıkları yandı. Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Essel Kağıt A.Ş. fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Büyük bir bölümü kağıt ve kartonlardan oluşan atıkların yandığını gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler yangın bölgesine sevk edildi.

Büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Alandaki çalışmalarda dumandan etkilenen bazı görevlilere fabrika bahçesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi.