Zonguldak\'ta Çamaşır Kurutma Makinesi Patladı, Yangın Çıktı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde çamaşır kurutma makinesi patlayarak alev aldı.

Olay, Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Serkan Atasoy'un yaşadığı dairede, çamaşır kurutma makinesi çalışırken aniden büyük bir gürültüyle patlayarak yangın çıkardı. İlk müdahaleyi ev sahibi yaptı ve yanan çamaşır kurutma makinesini hızla merdiven boşluğuna atarak durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan makineyi söndürüp binadaki dumanı tahliye etti. Yangın, apartmanda kısa süreli paniğe yol açtı. Alaplı İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çamaşır kurutma makinelerinin çalışırken kapalı ve havasız ortamlarda ısınarak sık sık yangına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. - ZONGULDAK