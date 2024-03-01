Zonguldak'ta çöp kamyonu sürücü kursu aracına çarptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöp kamyonu sürücü kursu aracına çarptı

Zonguldak\'ta çöp kamyonu sürücü kursu aracına çarptı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çöp kamyonu arabası sürücü kursu aracına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken polis soruşturma başlattı.

01.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çöp kamyonu arabası sürücü kursu aracına çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah Fatih Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; sürücü kursu aracı ile Kozlu Belediyesi'ne ait olan çöp kamyonu ışıklarda çarpıştı. Otomobilde eğitim gören kadın kısa süreli şoka girdi. Şans eseri kazada herhangi bir yaralı olmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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