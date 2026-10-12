Zonguldak'ta düğün konvoyu soruşturmasında 3 şüpheli adli kontrole tabi tutuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta düğün konvoyu soruşturmasında 3 şüpheli adli kontrole tabi tutuldu

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Zonguldak'ta düğün öncesi ve konvoyunda havaya ateş açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrole tabi tutuldu. Savcılığın karara itiraz ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ta düğün öncesinde ve düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan düğün konvoyu ve tünel görüntülerine ilişkin 11 Ekim 2026 tarihinde resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, düğün öncesinde evinin önünde havaya ateş açtığı iddia edilen O.Ç. (32), araç konvoyunda ateş açtığı öne sürülen E.M.A. (21) ile tünel içerisinde ateş açıldığı sırada aracı kullandığı belirtilen İ.A. (28), Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, E.M.A.'nın evinin önündeki çalılıklar arasında 1 markasız kurusıkı tabanca, O.Ç.'nin evinde 8 dolu av tüfeği fişeği ve evinin önünde 17 boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. ve E.M.A., savcılık ifadeleri sonrasında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.

Konvoydaki aracı kullandığı belirtilen İ.A. ise savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. İ.A. hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol kararlarına ilişkin itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüvenlikGüncelAdliyeSuçSon Dakika

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