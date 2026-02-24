Perşembe'de çatı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Perşembe'de çatı alevlere teslim oldu

Perşembe\'de çatı alevlere teslim oldu
24.02.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, beldenin Keçecioğlu Mahallesi'ndeki bir evin çatısı gece saat 01.00 sıralarında alevlere teslim oldu. İhbarla bölgeye gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 01.00 civarı Keçecioğlu Mahallemizde çıkan yangına erken müdahale ederek yangının büyümesini engelleyerek söndüren Çaycuma Belediyesi İtfaiye teşkilatına ve Perşembe Belediye personelime çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun inşallah" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

