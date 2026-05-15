Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı

15.05.2026 22:49
Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna çarptı; 5 çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen ve 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde yaşandı. Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak takla atan araç, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği feci kazada, bankta bulunan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli 5 çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

