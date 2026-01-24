Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşaktan dönen tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (30) toprağa verildi. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde 05.00 sıralarında Ereğli-Alaplı karayolu Potbaşı ışıkları mevkiinde meydana geldi. Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki 34 BTY 351 plakalı çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil demir yığınına döndü. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin yan koltuğunda ve arka bölümünde bulunan Murat Güllü ile Harun Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Berkan M. ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı mahalleden arkadaş oldukları öğrenilen Murat Güllü ve Harun Mutlu için Aşağı Doğancılar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Murat Güllü ve Harun Mutlu'nun cenazeleri, Aşağı Doğancılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkan M.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK