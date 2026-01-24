Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında

Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında
24.01.2026 16:36  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Murat Güllü ve Harun Mutlu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşaktan dönen tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (30) toprağa verildi. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde 05.00 sıralarında Ereğli-Alaplı karayolu Potbaşı ışıkları mevkiinde meydana geldi. Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki 34 BTY 351 plakalı çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil demir yığınına döndü. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin yan koltuğunda ve arka bölümünde bulunan Murat Güllü ile Harun Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Berkan M. ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı mahalleden arkadaş oldukları öğrenilen Murat Güllü ve Harun Mutlu için Aşağı Doğancılar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Murat Güllü ve Harun Mutlu'nun cenazeleri, Aşağı Doğancılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkan M.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ereğli, Ulaşım, Güllü, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:55:26. #7.11#
SON DAKİKA: Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.