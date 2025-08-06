Zonguldak\'ta Filyos Irmağı Kenarında Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağının hemen kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol alınabilmesi için ekipler çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçenin Yukarıdere Köyü yakınlarındaki Bostancı dağının hemen yanındaki Filyos ırmağında meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen ve çalılıkta çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında bölgeye Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını ilk etapta kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden belirledi. Bunun üzerine olay yerinden merkez itfaiyeye bilgi verilerek bölgeye takviye ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. - ZONGULDAK