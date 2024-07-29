Zonguldak\'ta Gerçekleştirilen Operasyonlarda 24 Kişi Yakalandı

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Zonguldak Valiliği, 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetlerin sonuçlarını açıkladı.

Jandarma ve polis ekiplerince, farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 23 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 1 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalandı. Ayrıca, ifade için aranan 17 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu operasyonlarda 4 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet yivli-yivsiz tüfek, 65 adet tabanca fişeği ve 5 adet kurusıkı mermi ele geçirildi.

Ruhsatsız maden ocaklarında yapılan denetimlerde ise 17 maden ocağı denetlendi, 4 ihbar değerlendirildi ve 4 maden ocağı imha edildi. Denetimler sonucunda 18 ton kömür, 1 adet vinç, 160 metre ray ve 1 adet vagon ele geçirildi.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 588 uygulama yapıldı ve bu denetimlerde 12 bin 332 araç ve 8 bin 230 kişi kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda ise 2 kişi tutuklandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 34,54 gram metamfetamin, 8,42 gram esrar, 9,74 gram amfetamin, 73,44 gram sentetik kannabinoid, 7 adet ecstasy ve 5 bin 550 TL ile 285 Euro para ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, güvenlik güçlerinin suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK