Zonguldak\'ta Güvenlik Operasyonları Sonuçlandı

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Zonguldak Valiliği, 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çeşitli güvenlik ve denetim operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Yapılan operasyonlar kapsamında birçok suçlu yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan-yakalanan şahıslar kategorisinde, hapis cezasına göre aranan 7 kişi 0-5 yıl, 1 kişi 5-10 yıl, ve ifade için aranan 30 kişi yakalandı. Ayrıca, 645 trafik denetimi gerçekleştirildi ve bu denetimlerde 16.257 araç kontrol edildi. Denetlenen araçlar arasında 10.383 kişiye işlem yapıldı.

Silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda ise 4 tabanca, 3 yivsiz tüfek ve 15 tüfek fişeği ele geçirildi. Ayrıca, maden ocaklarına yönelik yapılan 8 denetleme sonucu 7 ocak kapatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede de önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 70,1 gram bonzai, 74 kök kenevir, 2 adet sentetik ecza, 53,67 gram esrar, 90,35 gram metamfetamin, 0,81 gram skunk ele geçirildi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. - ZONGULDAK