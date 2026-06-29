Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı

Zonguldak\'ta Güvenlik Toplantısı
29.06.2026 16:27
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Zonguldak'ta, asayiş ve güvenlik konularında toplantı yapıldı, güvenlik planları görüşüldü.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek güvenlik planlamaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

İl genelindeki asayişin korunması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, güvenlik birimlerinin çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Valilik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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