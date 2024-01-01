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Zonguldak'ta Hakkında Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hakkında Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir zanlı, çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunması sebebiyle Kilimli ilçesinde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak\'ta Hakkında Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
01.01.2024 - 12:48,
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Zonguldak'ta hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, "Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı zanlı Kilimli ilçesinde yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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