Zonguldak\'ta Hırsızlık Şüphelisi 2 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik jandarma dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024 yılı içerisinde farklı tarih ve bölgelerde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştrildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen 4 hırsızlık, merkez ilçede 2 hırsızlık, Gökçebey ilçesinde 1 hırsızlık ve Çaycuma ilçesinde 1 hırsızlık olayları olmak üzere toplam 8 hırsızlık olayının şüphelisi 7 zanlı tespit edilerek 6 şüpheli yakalandı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım sitesinden sattıkları tespit edildi. Evlerden çalınan 1 adet LCD tv, 1 adet elektrikli testere, 1 çim biçme makinası ve 1 adet matkap ile Kdz Ereğli ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan 3 adet bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlık olaylarının şüphelisi 6 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK
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