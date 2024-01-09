Zonguldak\'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık olayının zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde bir kişinin 10 bin lira parasının çalınması olayı ile ilgili Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, paranın çalınması olayının faili olan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde şüpheli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı ve çalınan para sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK