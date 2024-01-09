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Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin 10 bin lira parasının çalınması olayıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda, hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı ve çalınan para sahibine teslim edildi.

Zonguldak\'ta hırsızlık zanlısı yakalandı
09.01.2024 - 13:44,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık olayının zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde bir kişinin 10 bin lira parasının çalınması olayı ile ilgili Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, paranın çalınması olayının faili olan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde şüpheli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı ve çalınan para sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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