Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilmesi üzerine Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan gelen toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.
Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Dövüşü organize eden 2 şahsa ve 1 site güvenlik personeline Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem, 17 horoz sahibine adli işlem ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası ve 41 şahsa kumar oynamaktan dolayı 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta horoz dövüşüne baskın: 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü takarak camide namaz kılıp kadınları taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranıyor. Olayın ardından bir kadın şikayette bulunurken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kamyon sürücüsü, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 30 yaşındaki barmen Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü daha sonra polise teslim oldu.
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