Zonguldak'ta horoz dövüşüne baskın: 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta horoz dövüşüne baskın: 41 şüpheli yakalandı

Zonguldak\'ta horoz dövüşüne baskın: 41 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.

07.04.2024 15:45
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilmesi üzerine Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan gelen toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.

Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Dövüşü organize eden 2 şahsa ve 1 site güvenlik personeline Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem, 17 horoz sahibine adli işlem ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası ve 41 şahsa kumar oynamaktan dolayı 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta horoz dövüşüne baskın: 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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