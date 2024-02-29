Zonguldak\'ta Husumetli Bıçaklama Olayı: Zanlı Kaçtı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Zafer İ. ile Serkan Ö. caddede karşılaştı. Çıkan tartışmada Serkan Ö., Zafer İ.'yi kasıklarından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Zafer İ., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zafer İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler suç aleti bıçağa el koydu. Olay yerinden kaçan zanlı Serkan Ö. ise ekiplerce her yerde aranıyor. - ZONGULDAK