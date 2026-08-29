Zonguldak\'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Ankara-Zonguldak kara yolu Başlarkadı mevkisinde meydana geldi. Ç.A. idaresindeki 41 YA 203 plakalı otomobil, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 16 CUG 46 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 34 GVL 272 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.