Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Genç Adam Hayatını Kaybetti

06.06.2026 23:22
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Alaplı'da ağaca asılan O.A. hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Psikolojik sorunlar yaşıyordu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaca kendisini sulama hortumla asan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Alaplı Cambazlı köyünde meydana geldi. O.A'nın (26), evin bahçesinde köylüler tarafından asılı halde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen O.A'nın sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, O.A'nın bahçe hortumlarıyla kendisini ağaca asmaya çalıştığı, kullanılan hortumların bir kısmının koparak ağaç dibine düştüğü görüldü.

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen O.A'nın köyde yalnız yaşadığı, il dışında inşaat işlerinde çalıştığı ve Kurban Bayramı nedeniyle köyüne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaplı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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