Zonguldak'ta İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Zonguldak'ta iş bulma vaadiyle bir kişiyi 6 bin 500 euro dolandıran zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir kişinin iş bulma vaadiyle 6 bin 500 euro parasını alarak dolandıran S.D. (37) isimli şüpheli; Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekibi tarafından alışveriş merkezindeki kafede mağdur kişiyle ile buluşurken suçüstü yakalandı. S.D.'nin sorgusunda 4 ayrı dolandırıcılık suçundan 6 yıl ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. S.D. ekiplerce tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. 6 bin 500 euro ise mağdur kişiye teslim edildi. - ZONGULDAK