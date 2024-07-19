Zonguldak'ta İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi iş bulma vaadiyle 6 bin 500 euro dolandıran S.D. isimli zanlı, Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Zanlının daha önce 4 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Mağdur kişiye ise 6 bin 500 euro geri teslim edildi.

19.07.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta iş bulma vaadiyle bir kişiyi 6 bin 500 euro dolandıran zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir kişinin iş bulma vaadiyle 6 bin 500 euro parasını alarak dolandıran S.D. (37) isimli şüpheli; Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekibi tarafından alışveriş merkezindeki kafede mağdur kişiyle ile buluşurken suçüstü yakalandı. S.D.'nin sorgusunda 4 ayrı dolandırıcılık suçundan 6 yıl ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. S.D. ekiplerce tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. 6 bin 500 euro ise mağdur kişiye teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement