Zonguldak\'ta jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun ailesini buldu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yalnız başına gezen kız çocuğunun ailesini bularak teslim etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri tarafından icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında, Halk Eğitim Merkezi çevresinde yalnız başına gezen kız çocuğuna rastladı. Ailesinin bulunması amacıyla karakola getirildi. Kayıp kız çocuğunun ailesi yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi ve karakola davet edilerek kayıp kız çocuğu teslim edildi. - ZONGULDAK