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Zonguldak'ta jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun ailesini buldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun ailesini buldu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri tarafından yapılan Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, Halk Eğitim Merkezi çevresinde yalnız başına gezen kız çocuğunu buldu. Kayıp kız çocuğunun ailesi tespit edilerek karakola davet edildi ve kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Zonguldak\'ta jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun ailesini buldu
06.01.2024 - 22:12,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri yalnız başına gezen kız çocuğunun ailesini bularak teslim etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri tarafından icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında, Halk Eğitim Merkezi çevresinde yalnız başına gezen kız çocuğuna rastladı. Ailesinin bulunması amacıyla karakola getirildi. Kayıp kız çocuğunun ailesi yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi ve karakola davet edilerek kayıp kız çocuğu teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun ailesini buldu - Son Dakika


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