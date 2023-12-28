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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kilimli ilçesinde bir kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek kaçak maden ocağı imha edildi.

Zonguldak\'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi
28.12.2023 - 12:01,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak maden ocaklarının tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde bir kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonda 25 metre ray ele geçirildi. Kaçak maden ocağı TTK ekiplerince imha edildi. Kaçak maden ocağının orman sınırları içerisinde olması sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika
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