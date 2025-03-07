Zonguldak'ta polis ekiplerince ruhsatsız maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde 3 ocak mühürlendi. 1 şüpheliye adli işlem başlatıldı.
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından maden ocağı denetimlerinde toplam 10 kaçak ocak incelendi. Polis sorumluluk sahasında 5 adet, orman sorumluluk bölgesinde 5 adet olmak üzere toplam 10 kaçak ocak denetlendi.
Denetimler sonucunda 3 kaçak ocak mühürlendi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 10 metre ray ve 1 vagon ele geçirildi. Kilimli'de kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Denetim - Son Dakika
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