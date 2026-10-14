Zonguldak'ta kadına yönelik şiddet ve kadının güçlenmesi toplantıları yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kadına yönelik şiddet ve kadının güçlenmesi toplantıları yapıldı

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Zonguldak\'ta kadına yönelik şiddet ve kadının güçlenmesi toplantıları yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda ŞÖNİM ile kadın konukevlerine başvuru ve barınma süreçleri ile 2026 yılının ilk 6 ayındaki çalışmalar ele alındı.

Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ile Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile paydaş kurumların hizmet istatistiklerine ilişkin sunumlar yapıldı. ŞÖNİM ve kadın konukevlerine yapılan başvurular, kabul süreçleri ve barınma taleplerine yönelik işlemler ele alındı.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler değerlendirilirken, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı kapsamında kurumların 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği çalışmalar da toplantıda ele alındı. Kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüncelKadınSon Dakika

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