Zonguldak'ta Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak\'ta Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonunda, Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

27.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
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Zonguldak'ta eş zamanlı düzenlenen Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke geneli Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında Zonguldak'ta da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda B.G. (24) ve M.G. (56) gözaltına alındı. Operasyonda 11 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

17 kişinin ifadesine başvurularak gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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