Zonguldak'ta Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

23.05.2026 21:21
Zonguldak'ta kaygan yolda devrilen kamyonette sürücü hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde virajı alamayan kamyonetin yol kenarına devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcapınar Köyü mevkiinde, M.G. idaresindeki 34 FUL 795 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar, bölgede bulunan virajın özellikle yağışlı havalarda tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

