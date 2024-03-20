Zonguldak\'ta Kamyonun Açık Kalan Damperi Tünel İçerisinde Zarar Verdi

Zonguldak'ta bir kamyonun açık kalan damperi, tünel içerisindeki sistemlere zarar verdi. Tünel trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.
Olay sabah 05.00 sıralarında Üzülmez Tünellerinde yaşandı. Zonguldak istikametine seyir halindeki bir kamyonun damperinin açık kalması sonucu tünel içerisindeki sistemler zarar gördü. Tünelin Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını gün içerisinde tamamlayarak güzergahın yeniden trafiğe açılması planlanıyor. - ZONGULDAK
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve biri takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da Kasten Yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ta iç mimar Bartu Can'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan M.Ö., pişmanlık duyarak cinayeti Kenan Alagöz'ün işlediğini itiraf etti. M.Ö.'nün ifadesine göre, Bartu Can'ın cenazesine katıldığını ve olay anında Kenan Alagöz'ün elinde silah olduğunu gördüğünü belirtti. Cinayetin aydınlatılması için yapılan çalışmalarda suç aleti silah bulunamadı.
Meteorolojinin hava tahminlerine göre; Erzurum'da hafta sonuna kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu hava olacak. Bölgede buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Çığ tehlikesine karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli olmalı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, aynı mahallede yapılan bir operasyonda da uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden baba Özer Aci, kazanın sorumlusu olduğu iddia edilen ve ABD'ye kaçan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Aci, Cihantimur'a çocuğunu ve eski eşini adalete teslim etmesini söylediğini belirtti. Ayrıca, kan parası iddialarına yanıt veren Aci, oğlunun yerini hiçbir maddi değerin dolduramayacağını ifade etti.
Adana'da bir sürücünün lastiğini keserek onu oyalayan ve araçtan 270 bin lira çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildikten sonra tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak zanlıları tespit etti ve yakaladı. Çalınan paranın bir kısmı da şüphelilerin evinde ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adana'da yaşanan olayda, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı kadını yumrukladığı iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sırada çocuğunun da araçta olduğu belirtilen kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. R.Ş., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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