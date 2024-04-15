Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde kavşakta kaza: 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşakta dönmek isterken savrulan motosikletteki 2 kişi kamyonetin altında kaldı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Belen Mahallesi Sanayi Sitesi çıkışı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 59 ER 667 plakalı motosiklet, kavşağa dönmek isterken aynı istikamette seyir eden Bilal A. kontrolündeki 34 DRE 650 plakalı Ford marka kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında yüzüstü yatan motosiklet sürücüsü R.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü B.A. ifadesi alınmak üzere Merkez Karakolu'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK