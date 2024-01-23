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Zonguldak'ta kavşakta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta kavşakta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında iki araç çarpıştı. Kazada aracında sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak\'ta kavşakta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti
23.01.2024 - 17:03,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşakta iki aracın çarpıştığı kazada aracında sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Belen Sanayi Sitesi kavşağında Hüseyin Adıgüzel (73) idaresindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı sırada Serkan H. (21) idaresindeki 06 GA 9845 plakalı Citröen marka araçla çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu. Kazada sürücü Hüseyin Adıgözel direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Adıgüzel kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Aynur Adıgüzel (69) ise kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Kazada diğer aracın sürücüsü Serkan H. ile araçtaki yaralılar Ceyda K. (21) ve Talha T. (20) ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, araçların çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza anı ise bir işyerinin saniye saniye güvenlik kamerasına yanısıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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