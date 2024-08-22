Zonguldak\'ta Kaybolan Yaşlı Kadın Dere Kenarında Ölü Bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın dere kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce, iki çocuk annesi 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş ailesine, "İnekleri meradan almaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir müddet sonra eve gelmeyen ve kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan ve kaybolan Gümüş'ü arama çalışmaları kapsamında acı haber akşam saatlerinde geldi. Gümüş, evinin 2 kilometre uzağında bulunan bir dere kenarında ekiplerce cansız şekilde bedeni bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nazmiye Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK