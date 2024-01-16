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Zonguldak'ta kaza: Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza: Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 38 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zonguldak\'ta kaza: Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
16.01.2024 - 11:44,
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 38 yaşındaki Soner Gülşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Soner Gülşen'in kullandığı 67 ZV 319 plakalı otomobil, E.G. idaresindeki 67 ZV 194 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Soner Gülşen, ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Liman inşaatında şoför olduğu öğrenilen Soner Gülşen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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