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Madendeki göçükte mahsur kalan işçiler çıkarıldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler hastaneye kaldırıldı

Olay TTK'ya bağlı Gelik Müessesesi'nde meydana geldi. Eksi 260-360 kotundaki Acılık ayağında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen göçükte Harun Kara ve Tevfik Soy mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası olan Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.