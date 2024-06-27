Zonguldak'ta Milli Maç İzlemeye Çalışan Yaşlı Adamın Parmakları Koptu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Milli Maç İzlemeye Çalışan Yaşlı Adamın Parmakları Koptu

Zonguldak\'ta Milli Maç İzlemeye Çalışan Yaşlı Adamın Parmakları Koptu

Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı arasında sıkıştı ve koptu. Yardım isteyen İ.Y., polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

27.06.2024 00:56
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Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.

İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Milli Maç İzlemeye Çalışan Yaşlı Adamın Parmakları Koptu - Son Dakika

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