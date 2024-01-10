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Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kdz Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Y.K. ve S.D. isimli şüpheliler yakalandı. Çalınan 2 motosiklet de ele geçirildi ve Y.K. adliyeye sevk edildi.

Zonguldak\'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
10.01.2024 - 22:19,  Güncelleme: 22:19
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Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli ilçesinde 2 adet motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Y.K. ve S.D. isimli şahıslar yakalandı. Çalınan 2 motosiklet de ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Y.K. adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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