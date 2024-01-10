Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli ilçesinde 2 adet motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Y.K. ve S.D. isimli şahıslar yakalandı. Çalınan 2 motosiklet de ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Y.K. adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK