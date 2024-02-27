Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Talha Çakır, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki Talha Çakır'ın idaresindeki 06 DFV 133 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki otomobillere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakır, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle araçlarda da maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK