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Zonguldak'ta nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir zanlı Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Zonguldak\'ta nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı
20.12.2023 - 15:57,
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Zonguldak'ta "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 12 yıl, 12 ay hapis cezası bulunan bir zanlı, Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı; Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı - Son Dakika


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