Zonguldak'ta Öğrenci Servisi Çarptı, 1 ölü

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı Özkan Baş (45)hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre öğrenci durakta bekleyen Özkan Baş'a (45) E.B.Y. idaresindeki 67 S 0020 plakalı öğrenci servisi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özkan Baş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan Baş'a ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özkan Baş hayatını kaybetti. Servis sürücüsü ise kazanın ardından gözaltına aldı. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ZONGULDAK