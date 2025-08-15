Zonguldak'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zonguldak'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Zonguldak\'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü
15.08.2025 17:19  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Ulutan Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, itfaiye ve sokak ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, ormanlık alanlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zonguldak'ta, Ulutan Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Metropolitan Belediyeler Birliği hizmet binası yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 1 itfaiye aracı, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 32 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, Kardeşler Alaca mevkiine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, vatandaşlara ormanlık alanlara cam ve benzeri yangına neden olabilecek atıkları bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu konuda daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Tahsin Erdem, zonguldak, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
16:12
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:26:33. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.