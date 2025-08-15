Zonguldak\'ta Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Zonguldak'ta, Ulutan Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Metropolitan Belediyeler Birliği hizmet binası yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 1 itfaiye aracı, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 32 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, Kardeşler Alaca mevkiine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, vatandaşlara ormanlık alanlara cam ve benzeri yangına neden olabilecek atıkları bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu konuda daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - ZONGULDAK