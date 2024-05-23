Zonguldak\'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kozlu ilçesine bağlı Esenköy mevkisinde S.T'nin (37) kullandığı otomobil, yolun da ıslak olması nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil viraja geldiğinde yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kozlu Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK