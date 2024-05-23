Zonguldak\'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kozlu ilçesine bağlı Esenköy mevkisinde S.T'nin (37) kullandığı otomobil, yolun da ıslak olması nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil viraja geldiğinde yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kozlu Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü S.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
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