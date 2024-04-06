Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza Zonguldak- Ankara kara yolu Çaydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Birol Y. idaresindeki 34 HE 9293 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emine Belinay Y., Emine Y., Nisanur Y. ve Yetinay Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçelerdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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