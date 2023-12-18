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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Zonguldak'ın Saltukova beldesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü olan 23 yaşındaki Sudenur Garip hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak\'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü
18.12.2023 - 12:54,
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması soncu 23 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Saltukova beldesi mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip (23) idaresindeki 67 ZT 207 plakalı Peugeot marka otomobil Gökçeler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sürücü Sudenur Garip olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni araçtan çıkartılarak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Saltukova, Zonguldak, Son Dakika

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