Zonguldak'ta patpat kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Bir kişinin öldüğü patpat kazası güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği patpat kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Çayırlı köyünde Bayram A. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı köy içerisinde virajı dönerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bayram A. yaralanırken araçta yolculuk yapan Nazım Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Bayram A.'nın ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.