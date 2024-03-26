Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocağındaki İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Ölümüyle İlgili 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.